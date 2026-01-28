Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı - Son Dakika
Yaşam

Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı
28.01.2026 08:21
Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı
Doha–Moskova seferini yapan uçakta bir yolcu, önündeki koltuğun geri yaslanmasına tepki olarak ayaklarını koltuğun arkasına koyarak uzun süre indirmedi; kabin içinde gerginliğe yol açan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Doha'dan Moskova'ya giden ekonomi sınıfı uçakta yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadın yolcu, kendisinden önceki koltukta oturan kişinin koltuğunu geri yaslamasına sinirlendi. Bunun üzerine, öfkeli yolcu ayaklarını koltuğun arka kısmına koyarak sadece pasif direniş göstermedi, aynı zamanda koltuğu defalarca sallayarak önündeki kadını zor durumda bıraktı.

Kabin içinde kısa sürede dikkat çeken bu davranış karşısında diğer yolcular ve kabin ekibi, kadını ayaklarını indirmesi için ikna etmeye çalıştı; ancak yaklaşık 10–15 dakika boyunca bu çaba sonuçsuz kaldı. Bir an için öfkeli yolcunun ayakkabıları, önündeki kişinin başının üzerinde birbirine şiddetle vurulurcasına çarpıldı ve bu sırada mağdur yolcu, dizüstü bilgisayarıyla çalışmaya devam etmeye zorlandı.

"KABİN İÇİ SAYGISIZLIK" TEPKİSİ

Bazı yolcular, kadının bu davranışının terfi talebinin reddedilmesi sonrası protesto amaçlı olduğunu öne sürdü. Diğer bazı yolcular ise olaya tepki göstererek, meselenin "sadece kabin kültürü eksikliği" değil, ciddi bir kabin içi saygısızlık örneği olduğunu belirtti.

AYAKLARINI İNDİRMEK ZORUNDA KALDI

Olay, uçuşun ilerleyen dakikalarında kabin ekibinin ısrarı üzerine sona erdi ve kadın yolcu ayaklarını indirmek zorunda kaldı. Ancak yaşanan gergin anlar, başka yolcular tarafından kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.

Son Dakika Yaşam Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uçakta gergin anlar! Koltuğunu indiren yolcudan intikamı böyle aldı - Son Dakika
