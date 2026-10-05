Uçakta yolcudan akılalmaz istek: Hostes diz çöküp gözyaşları döktü

Çin'de bir yolcu uçağında servis arabasının uyurken koluna çarptığı yolcu, özür dileyen hostesten kendisine karşılık olarak sırtına tekme atmasına izin vermesini istedi. Hostesin koridorda diz çökerek gözyaşları içinde özür dilediği anlar kameraya yansırken, China Eastern Airlines'ın yolcuyu uçuşlarından ömür boyu men ettiği bildirildi.

China Eastern Airlines'ın Hefei-Dalian seferini yapan uçağında içecek servisi sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. İddiaya göre kabin ekibinin kullandığı servis arabası, o sırada uyuyan erkek yolcunun koluna hafifçe çarptı.

ÖZRÜ KABUL ETMEDİ, HOSTESTEN TEKME ATMASINA İZİN VERMESİNİ İSTEDİ

Servis arabasının çarpmasının ardından görevli hostes yolcudan özür diledi. Ancak yolcu özrü yeterli bulmayarak hostese tepki gösterdi. Yolcunun, yaşananların karşılığı olarak hostesten kendisine sırtına tekme atmasına izin vermesini istediği öne sürüldü.

DİZ ÇÖKÜP AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmanın devam ettiği sırada kaydedilen görüntülerde hostesin uçağın koridorunda yolcunun önünde diz çöktüğü görüldü. Kabin görevlisinin gözyaşları içinde yolcudan özür dilediği anlar da görüntülere yansıdı. Yaşananlara rağmen yolcunun tepkisini sürdürdüğü belirtildi.

YOLCUYA ÖMÜR BOYU UÇUŞ YASAĞI

Olayın ardından China Eastern Airlines'ın yolcu hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Şirketin, söz konusu kişiyi kendi uçuşlarından ömür boyu men ettiği belirtildi. Servis arabasının çarpması sonucu yolcunun ciddi şekilde yaralanmadığı aktarılırken, havayolu şirketinin olaydan etkilenen kabin görevlisine hukuki ve psikolojik destek sağladığı ifade edildi.