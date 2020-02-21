UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan çocuk istismarıyla mücadele vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan çocuk istismarıyla mücadele vurgusu - Son Dakika

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan çocuk istismarıyla mücadele vurgusu

7 saat önce

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Sadet Özkan, "Bugün Leyla'nın davasındaydık ve davada somut olan durumun nasıl soyutlaştırılmaya çalıştığı çok acı vericiydi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Sadet Özkan, "Bugün Leyla'nın davasındaydık ve davada somut olan durumun nasıl soyutlaştırılmaya çalıştığı çok acı vericiydi. Yani bir çocuk, bugün aramızda yok. Biz hep birlikte bu çocuğu günlerce aradık ve yaşaması için dua ettik. Biliyoruz ki o 24 saat, 48 saat, 72 saat geçtikçe aslında çocuğun bu hayattan koparıldığını anlıyoruz. Biliyorum ki bu çocukların ruhu bizi izliyor ve bizler de mücadele etmeliyiz." dedi.

UCİM ile Ağrı Barosunca Ağrı Barosu Konferans Salonunda "Çocuk İstismarı ile Mücadelede Sahadan izlenimler" konulu konferans düzenlendi .

Konferansta konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle 1. Ağrı Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldıklarını hatırlattı.

Leyla Aydemir cinayeti ile değerlendirme yapan UCİM Genel Başkanı Özkan, şöyle devam etti:

"Bugün Leyla'nın davasındaydık ve davada somut olan durumun nasıl soyutlaştırılmaya çalıştığı çok acı vericiydi. Yani bir çocuk, bugün aramızda yok. Biz hep birlikte bu çocuğu günlerce aradık ve yaşaması için dua ettik. Biliyoruz ki o 24 saat, 48 saat, 72 saat geçtikçe aslında çocuğun bu hayattan koparıldığını anlıyoruz. Biliyorum ki bu çocukların ruhu bizi izliyor ve bizler de mücadele etmeliyiz. Ankara'da Eylül aramızdan koparıldı ve yıllarca ekmeğini yediği insanlar tarafından bunu yaşadı. Mertcan aramızdan gitti, Eymen aramızdan gitti. Bu çocuklar bizlerin arasından kopartıldı."

Çocukların acı çekmemesi, üzülmemesi ve güzel yarınlar kurması için hep birlikte mücadele ettiklerini vurgulayan Özkan, öğretmenliği döneminde çocuk istismarına yönelik verdiği mücadeleyi anlattı.

Özkan, iyi davranışı ve kötü davranışın çocuklar üzerinde büyük bir iz bıraktığına işaret ederek, "Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanır. Bu sefer namussuzlar, alçaklar ve sapkınlar değil bizler bu mücadeleyi kazancağız. Burada olduğunuz için önünüzde saygıyla eğiliyorum. Umarım mücadelemize katılır, mücadelemizde hep birlikte hakka ve zafere ulaşırız." diye konuştu.

Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın ise UCİM'in güven ve dürüst ilkeye sahip olduğunu anlatarak, başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Konferans sonrası Baro Başkanı Aydın, Özkan'a plaket verdi.

Konferansa UCİM üyelerinin yanı sıra yanı çok sayıda avukat katıldı.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan çocuk istismarıyla mücadele vurgusu

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlığa yeni atamalar yapıldı
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı Leyla Aydemir'in annesi duruşma salonunu terk etti ABD'de bu yıl 105 çocuk grip nedeniyle can verdi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 05:17:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan çocuk istismarıyla mücadele vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]