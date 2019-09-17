Son Dakika Haberleri: Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı
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Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşen üçlü zirvede Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef alındığı saldırıyı tartışmadıklarını açıkladı

Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı, System.String[]

Türkiye'nin ev sahipliğinden Ankara'da düzenlenen Suriye üçlü zirvesinin ardından yapılan basın toplantısı ilginç diyaloglara sahne oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntıladıktan sonra Suudi Arabistan'a kendi savunma sistemini önermesi gülüşmelere neden oldu.


Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında liderler gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sorulara yanıt veren ve soğuk duruşuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiği bir cevap salonda gülüşmelere neden oldu. Başkan Putin, Suudi Aramco'ya yapılan saldırıyla ilgili sorulan soruya, Rusya'nın Suudi Arabistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Putin İran'ın zamanında Rusya'dan S-300 aldığını ve Erdoğan'ın son sistem S-400 hava savunma sistemi aldığı gibi Suudi Arabistan siyasi liderliğinin de aynı yönde akıllıca bir devlet kararı alabileceğini söyledi. Putin'in bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi de güldürdü.

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Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Ankara, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:45 
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