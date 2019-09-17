Üçlü zirvede Kur'an'dan alıntı yapan Putin'in Erdoğan ve Ruhani'yi güldüren cevabı

Türkiye'nin ev sahipliğinden Ankara'da düzenlenen Suriye üçlü zirvesinin ardından yapılan basın toplantısı ilginç diyaloglara sahne oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntıladıktan sonra Suudi Arabistan'a kendi savunma sistemini önermesi gülüşmelere neden oldu.



Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında liderler gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sorulara yanıt veren ve soğuk duruşuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiği bir cevap salonda gülüşmelere neden oldu. Başkan Putin, Suudi Aramco'ya yapılan saldırıyla ilgili sorulan soruya, Rusya'nın Suudi Arabistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Putin İran'ın zamanında Rusya'dan S-300 aldığını ve Erdoğan'ın son sistem S-400 hava savunma sistemi aldığı gibi Suudi Arabistan siyasi liderliğinin de aynı yönde akıllıca bir devlet kararı alabileceğini söyledi. Putin'in bu sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi de güldürdü.