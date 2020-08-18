Uçmakdere sakinlik arayanların uğrak yeri - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi doğal güzellikleri, kamp alanları, yamaç paraşütü pistleri ve temiz deniziyle sakinlik arayanların tercihi oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerinde bulunan Uçmakdere, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler Marmara Denizi kıyısında bulunan kamp alanlarında çadır kurma imkanı bulurken, Ganos Dağları'nın eteklerinde farklı pistlerden yapılan yamaç paraşütüyle de adrenalin yüklü anlar yaşıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu Uçmakdere'de doğal güzelliklerin tadını çıkaran ziyaretçiler, mahallede bulunan ve restore edilen tarihi evleri de gezerek fotoğraf çektiriyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin doğal güzelliklerinin yıllardır ziyaretçileri cezbettiğini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından Tekirdağ'a gelen turistlerin mutlaka Uçmakdere'ye uğradığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tekirdağ pandemi sonrası tatilcilerin Trakya'da en çok tercih ettiği il oldu. Çevreyle, doğayla barışık, eko turizm, agro turizm, yürüyüş parkurları olan kent misafirlerini ağırlıyor. Maviyle yeşilin buluştuğu Uçmakdere kentte en çok rağbet gören yerlerinden oldu. Uçmakdere'de Rumlar'dan kalan tarihi evlerin olması, organik ürünlerden oluşan kahvaltı yapma imkanının olması, ormanla iç içe olması, denize yakın olması burasını cazip hale getiriyor."

Hacıoğlu, İstanbul'a yakın olması nedeniyle özellikle hafta sonu Uçmakdere'de yoğunluk yaşandığını dile getirerek, kente gelen ziyaretçilerin Tekirdağ'dan çok güzel anılarla ayrıldığını aktardı.

Uçmakdere Mahalle Muhtarı Burhan Elmas da çok sayıda turistin mahalleyi ziyaret etmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.

"Her geçen gün Uçmakdere'ye ilgi artıyor"

Elmas, Uçmakdare'de tatilcilerin yöresel ürünlerle kahvaltı, yürüyüş yapma, denize girme ve yamaç paraşütü gibi çok güzel etkinlikler yapma imkanı bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mahallemize her yerden ziyaretçi geliyor. İstanbul ve yakın illerin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçiler mahallemize gezmeye geliyor. Burada hem gezip, hem de doğal ürünlerden oluşan kahvaltılarımızdan yiyorlar. İsteyenler burada mahallemizin ada çayı, kekik, ıhlamur ve doğal ürünlerinden de alıyorlar. Sahilde denize girip, paraşütle uçuş yapıyorlar. Mahallede restore edilen tarihi evler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her geçen gün mahallemize ilgi artıyor. Mahalle halkımızda bu durumdan memnun oluyor."