UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI - Son Dakika
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UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI

28.05.2022 11:46

KURBAN Bayramı öncesi ucuz fiyata koyun satma bahanesiyle sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 3'ü kamu görevlisi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

KURBAN Bayramı öncesi ucuz fiyata koyun satma bahanesiyle sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 3'ü kamu görevlisi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kentte sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata koyun sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıları dolandırdıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, yapılan 6 aylık çalışmanın sonucu, iddiaya göre şebeke mensuplarının sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri hayvan satma bahanesiyle çağırdıkları Iğdır'da karşılayıp satılacak hayvanlar karşılığında 'kapora' adı altında para aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi. Bu şekilde çok sayıda vatandaşı milyonlarca liralık zarara uğrattıkları anlaşılan şebekeye yönelik bugün Iğdır merkezli Van, Bursa ve Kars'ta çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma, polis, komando timi ve özel harekat personelinin katıldığı operasyonda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 31 kişi yakalandı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 26 bin lira, 99 tarihi değere sahip altın sikke, 410 gram uyuşturucu, çok sayıda senet, sahte hayvan nakil belgeleri, 27 cep telefonu ve farklı kişiler adına kayıtlı olan ve suçta kullanılan GSM kartları ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye çıkarılacak. (DHA)

UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI
UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI
UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI
UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI

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Iğdır'da aralarında kamu personelinin de bulunduğu 31 kişiye dolandırıcılık operasyonu Iğdır'da aralarında kamu personelinin de bulunduğu 31 kişiye dolandırıcılık operasyonu İnternette yalan habere son: 3 yıla kadar hapis geliyor! İnternette yalan habere son: 3 yıla kadar hapis geliyor!
Kaynak: DHA

Jandarma, Iğdır, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UCUZ FİYATA KOYUN SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK 3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 31 GÖZALTI - Son Dakika
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