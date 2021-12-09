UEFA Avrupa Ligi: Lazio: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray , deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

AK Partili Resul Tosun gündem olan sözleri hakkında konuştu: Ekonomist olmayanlar konuya girince gülünç oluyor demek ki