Son Dakika Haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı

30 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarının ilk mücadeleleri yarın oynanacak. Avrupa Ligi'nde yarı final biletlerinin sahipleri, 18 Nisan'da oynanacak olan rövanş karşılaşmaları sonrasında belli olacak. Turnuvada finali ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yapılacak.

Çeyrek final müsabakalarının programı ise şöyle:

22.00 Arsenal - Napoli

22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt

22.00 Slavia Prag - Chelsea

22.00 Villarreal - Valencia - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: İHA
Avrupa, Spor
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