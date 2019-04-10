UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı
30 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:20 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa
Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarının ilk mücadeleleri yarın oynanacak. Avrupa Ligi'nde yarı final biletlerinin sahipleri, 18 Nisan'da oynanacak olan rövanş karşılaşmaları sonrasında belli olacak. Turnuvada finali ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan
'ın Bakü
şehrinde yapılacak.
Çeyrek final müsabakalarının programı ise şöyle:
22.00 Arsenal
- Napoli
22.00 Benfica
- Eintracht Frankfurt
22.00 Slavia Prag
- Chelsea
22.00 Villarreal
- Valencia
- İSTANBUL
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