UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalden itibaren Almanya ev sahipliği yapacak - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalden itibaren Almanya ev sahipliği yapacak

UEFA, 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalden itibaren Almanya ev sahipliği yapacak, System.String[]

UEFA, 2019-20 sezonu Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA Yönetim Kurulunun video konferans yoluyla yapılan ve iki gün sürecek toplantısının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi, birçok format değişikliğiyle ağustos ayından itibaren yeniden başlayacak.

Turnuvanın ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının oynanacağı statlar, UEFA tarafından daha sonra belirlenecek. Bu maçlar, ev sahibi tarafın stadında veya Almanya'da düzenlenecek.

Türk ekibi Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Danimarka ekibi Kopenhag ile daha sonra belirlenecek statta rövanşa çıkacak.

Son 16 turu ilk ayağında ertelenen Inter- Getafe ve Sevilla- Roma karşılaşmaları ise yine daha sonra açıklanacak statlarda tek maç üzerinden yapılacak. Bu maçı kazanan taraflar, çeyrek finale yükselecek.

Turnuvanın çeyrek final maçları, 10-11 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerindeki statlarda yapılacak. Son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Turnuvanın yarı final maçları 16-17 Ağustos'ta, finali ise 21 Ağustos'ta yapılacak. Bu sezon Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi finali ise Almanya'daki Köln Stadı'nda düzenlenecek.

Gdansk Stadı ise 2020-21 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun finaline ev sahipliği yapması planlanan diğer kentler de önceki takvimini bir yıl sonraya erteleyecek. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı 2022'deki, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena ise 2023'deki organizasyonun finalini düzenleyecek.

Almanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalden itibaren Almanya ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor
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