Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Halil Umut Meler'e Büyük Görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Büyük Görev

1 saat önce

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Porto-Tottenham karşılaşmasında düdük çalacak FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Tottenham genç takımları arasında 13 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi Son 16...

UEFA'dan Halil Umut Meler'e Büyük Görev, System.String[]
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Porto- Tottenham karşılaşmasında düdük çalacak FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Tottenham genç takımları arasında 13 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu müsabakasını yönetecek. Portekiz'in Porto şehrindeki CTFD PortoGaia Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Gökmen Baltacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

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