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UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

1 saat önce

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirildi.

UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev, System.String[]
UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada gözlemci olarak görev alacak.
Hırvatistan, Oğuz Sarvan, Zagreb, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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