UEFA'dan Oğuz Sarvan'a görev
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UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirildi. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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