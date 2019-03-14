Son Dakika Haberleri: UEFA Regions Cup Finallerinin Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Regions Cup Finallerinin Kura Çekimi Yapıldı

1 saat önce

UEFA Regions Cup finallerinin kura çekimi, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Bayern Münih-Liverpool maçının devre arasında yapıldı.

UEFA Regions Cup Finallerinin Kura Çekimi Yapıldı, System.String[]


UEFA Regions Cup finallerinin kura çekimi, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Bayern Münih- Liverpool maçının devre arasında yapıldı.

Finallerde Türkiye'yi temsil edecek olan İstanbul Karması, A Grubu'nda Almanya'dan Bavyera Karması, Slovakya temsilcisi Batı Slovakya Karması ve Fransa'dan Normandiya Ligi Karması ile eşleşti.

2 grupta toplam 8 takımın katılacağı finallere Almanya ev sahipliği yapacak. Grup maçları 18, 20, 23 Haziran'da, grup liderlerinin karşılaşacağı final ise 26 Haziran'da oynanacak.

İstanbul Bölge Karması, UEFA Regions Cup eleme turunda Bulgaristan, Belarus ve Galler temsilcilerini yenerek finallere katılmaya hak kazanmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

Bayern Münih, Liverpool, Spor
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