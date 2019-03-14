UEFA Regions Cup Finallerinin Kura Çekimi Yapıldı
1 saat önce
UEFA Regions Cup finallerinin kura çekimi, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Bayern Münih-Liverpool maçının devre arasında yapıldı.
UEFA Regions Cup finallerinin kura çekimi, Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Bayern Münih- Liverpool
maçının devre arasında yapıldı.
Finallerde Türkiye
'yi temsil edecek olan İstanbul
Karması, A Grubu'nda Almanya
'dan Bavyera
Karması, Slovakya
temsilcisi Batı Slovakya Karması ve Fransa
'dan Normandiya
Ligi Karması ile eşleşti.
2 grupta toplam 8 takımın katılacağı finallere Almanya ev sahipliği yapacak. Grup maçları 18, 20, 23 Haziran'da, grup liderlerinin karşılaşacağı final ise 26 Haziran'da oynanacak.
İstanbul Bölge Karması, UEFA Regions Cup eleme turunda Bulgaristan
, Belarus
ve Galler
temsilcilerini yenerek finallere katılmaya hak kazanmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:49 Kaynak: DHA
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