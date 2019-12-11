UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan Bernat'ın ortasında ceza sahası dışından Sarabia'nın vuruşunda Muslera topu güçlükle çeldi.


20. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Mario Lemina'nın şutu yandan auta çıktı.


24. dakikada verkaç yaparak son çizgiye inen Neymar'ın pasında ceza sahası içinde Mbappe'nin şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.


33. dakikada Neymar'ın ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe'nin pasında Mauro Icardi boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 1-0


35. dakikada Neymar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarabia'nın yerden şutundan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 2-0


Stat: Parc des Princes


Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Ovidiu Artene xx


Paris Saint-Germain: Rico xx, Kouassi xxx, Diallo xxx, Marquinhos xx, Kurzawa xx, Paredes xx, Bernat xxx, Sarabia xxx, Neymar xxx, Mbappe xxx, Icardi xxx


Yedekler: Navas, Thiago Silva, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Marco Verratti, Cavani, Eric Choupo-Moting


Teknik Direktör: Thomas Tuchel


Galatasaray: Muslera xx, Mariano x, Donk x, Marcao x, Nagatomo x, Nzonzi x, Lemina x, Seri x (Selçuk dk. 41 ?), Belhanda x, Ömer Bayram x, Emre Mor x


Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Şener Özbayraklı, Falcao, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Mauro Icardi (dk. 33), Sarabia (dk. 35) (PSG)


Sarı kart: Kurzawa (PSG) - PARİS

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Neymar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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