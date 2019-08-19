Uganda'da petrol tankeri patladı: 20 ölü

Uganda'da bir petrol tankerinin kaza yapması sonucu meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da bir petrol tankerinin kaza yapması sonucu meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü Martial Tumusiime, bir petrol tankerinin sabah erken saatlerde Uganda'nın batısındaki Ruburizi bölgesinde kaza yaptığını ve en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis, petrol tankerinin Kenya'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne doğru yol aldığını ve şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.

Tumusiime, "Patlama nedeniyle bölgedeki birçok ev, dükkan ve araç yandı. Hayatını kaybedenler morglara kaldırılırken, patlama nedeniyle yaralanan insanlar da hastaneye götürüldü." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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