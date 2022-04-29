Uğur Bayraktutan, Borçka'daki Kimlik Kontrollerinde Herkesin Fotoğraflandığı İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı: "Bu Talimat Kim Tarafından Verildi" - Son Dakika
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Uğur Bayraktutan, Borçka'daki Kimlik Kontrollerinde Herkesin Fotoğraflandığı İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı: "Bu Talimat Kim Tarafından Verildi"

29.04.2022 19:00
Uğur Bayraktutan, Borçka'daki Kimlik Kontrollerinde Herkesin Fotoğraflandığı İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı: "Bu Talimat Kim Tarafından Verildi"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin’in Borçka ilçesinde jandarma tarafından yapılan kimlik kontrollerinde herkesin fotoğrafının çekildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Kolluk kuvvetlerine halkı fişleyen, kriminalize eden bu aykırı uygulamayı yapma talimatı kim tarafından, hangi yetkiye dayanarak verilmiştir” diye sordu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma tarafından yapılan kimlik kontrollerinde herkesin fotoğrafının çekildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Kolluk kuvvetlerine halkı fişleyen, kriminalize eden bu aykırı uygulamayı yapma talimatı kim tarafından, hangi yetkiye dayanarak verilmiştir" diye sordu.

Uğur Bayraktutan, Borçka'da jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında herkesin tek tek fotoğraflarını çektiği iddiasına ilişkin Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Bayraktutan, önergesinde, köy sakinleri sıra dışı bu uygulamanın nedenini sorguladıklarında jandarma ekiplerinin "Valilik emri" yanıtı verdiğini aktardı.

Bayraktutan, Bakanı Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Normal prosedürün dışına çıkılarak herkesin tek tek, ifşa edilircesine fotoğraflanmasının amacı nedir? İlgili uygulamanın hukuki bir dayanağı var mıdır?

İddia edildiği gibi uygulama gerekçesi valilik emri midir? Kolluk kuvvetlerine halkı fişleyen, kriminalize eden bu aykırı uygulamayı yapma talimatı kim tarafından, hangi yetkiye dayanarak verilmiştir?

Sorumlu kamu görevlisine soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

Borçka halkında infial yaratan bu skandal örtbas mı edilecektir? Bakanlığınız nezdinde sorumlular hakkında yürütülecek işlemlerin detaylarını kamuoyuyla paylaşır mısınız?"

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Uğur Bayraktutan, Süleyman Soylu, Jandarma, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Uğur Bayraktutan, Borçka'daki Kimlik Kontrollerinde Herkesin Fotoğraflandığı İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı: 'Bu Talimat Kim Tarafından Verildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Bayraktutan, Borçka'daki Kimlik Kontrollerinde Herkesin Fotoğraflandığı İddiasını TBMM Gündemine Taşıdı: "Bu Talimat Kim Tarafından Verildi" - Son Dakika
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