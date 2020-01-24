Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında anıldı - Son Dakika

ANKARA'da gazeteci ve yazar Uğur Mumcu , ölümünün 27'nci yıl dönümünde evinin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürülen Uğur Mumcu için tören düzenlendi. Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenen törene Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu, oğlu Özgür Mumcu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP'li çok sayıda milletvekili ve vatandaşlar katıldı. Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Uğur Mumcu Parkı içindeki Faili Meçhuller Anıtı'na, sonra da Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bırakarak, mum yaktı. Mumcu'yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun fotoğrafları ile eski daktilo ve bilgisayar ile çok sayıda gazeteyi de anıta bıraktı. Daha sonra Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu.

KILIÇDAROĞLU: AÇTIĞI YOLDAN YÜRÜYECEĞİZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anma etkinliğinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun bir bilim insanı, gazeteci, aydın, emekçi ve kuvayi milliyeci olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Hainler onu yok etmeye çalıştılar; ama o düşünceleriyle yaşıyor. Onu her yıl saygıyla ve sevgiyle anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Buraya gelen insanlar da aynı düşüncelerle buraya geliyorlar. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış, demokratik bir Türkiye'ydi. Aynı amacı aynı çerçevede sürdürüyoruz ve mücadelesini yapıyoruz. Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Bütün hedefimiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmak" dedi.

- Ankara