UKMTO, Fucayra kıyılarındaki gemileri uyardı - Son Dakika

İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kıyılarında korsanlıkla ilgisi olmayan bir olayın meydana geldiğini duyurarak, gemilere Fucayra'nın yaklaşık 61 deniz mili doğusundaki bölgede aşırı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İngiltere Deniz Ticareti Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fucayra kıyılarında korsanlıkla ilgisi olmayan bir olayın meydana geldiği kaydedildi. Olaya karışan gemi veya gemilerle ilişkin hiçbir ayrıntı vermeyen UKMTO, gemilere Fucayra'nın yaklaşık 61 deniz mili doğusundaki bölgede aşırı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Ayrıca İsrailli gazeteci Itay Blumental yaptığı yazılı açıklamada, "Singapur bayrağı altında seyreden Golden Brilliant adlı petrol tankeri manevra kabiliyeti olmadan durdu. ya ele geçirildi ya da teknik bir arızaydı. Her neyse, kuvvetler oraya gidiyor" ifadelerini kullandı. İran basınında yer alan haberlerde ise, Fucayra kıyılarında uluslararası sularda bir ticaret gemisine saldırı düzenlendiği belirtildi. - ABU DABİ