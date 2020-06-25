UKOME toplantısında, 6 bin yeni taksi plakası teklifi alt komisyona sevk edildi - Son Dakika

UKOME toplantısında, 6 bin yeni taksi plakası teklifi alt komisyona sevk edildi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yeni taksi plakaları teklifi yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yeni taksi plakaları teklifi yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığında, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 bin yeni taksi plakası önerileri olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunun 5 bini taksi olarak çalıştırılacaktı, 750 tane de raylı sistemler nedeniyle yolcu sayısı düşen minibüslerin taksiye dönüşümünü öngörmüştük. 250'sini de raylı sistemlere paralel çalışan taksi dolmuşların taksiye dönüşümü için öngörmüştük. Ama 6 bin taksi önerimiz reddedildi. Dolayısıyla minibüslerin taksiye dönüşümü, taksi dolmuşların taksiye dönüşümleri de otomatik olarak düşmüş oldu. Alt komisyonda değerlendirilecek. Alt komisyonun vereceği karara göre karar tekrar UKOME'ye gelecek. Son kararı yine UKOME verecek."

Demir, 26 üyeli UKOME'de belediye çalışanlarının teklife "evet" geri kalan üyelerin ise ret oyu verdiğini ifade etti.

Alt komisyona havale kararını değerlendiren Demir, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle yolculukların zaten düştüğü dolayısıyla yeni taksiye ihtiyaç duyulmadığı ve çok detaylı alt komisyonlarda görüşülmediği söylendi. Ama biz biliyoruz ki 1990 yılından beri İstanbul 7 milyonken olan taksi sayısı hala sabit. İstanbul'un nüfusu 7 milyondan 16 milyona çıktı. Taksi sayısı aynı kaldı. Çok ilginçtir konuşmacıların hepsi, ret oyu verenler bile taksiden taksi sorunu diye söze girdiler. Dolayısıyla bir sorun olduğunu herkes kabul ediyor. Zannediyorum o konuda da bir anlaşma sağlanacak."

Adalar'daki araçların sefer ve ücret tarifelerinin de ilgili müdürlük tarafından belirlenerek gündeme geldiğini bildiren Demir, tarifenin reddedildiğini aktardı.

Demir, Adalar'daki elektrikli araçlarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Şehir Hatları 3 ay boyunca 5 kuruş

Valilikle birlikte pandemi döneminde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunun gün içerisine dağıtılması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"3 aylık bir dönem için 10.00-16.00 saatleri arasında şehir hatları vapurları 5 kuruşa indirildi. Sabah ve akşam zirve saatlerde yolculuk yapacak olan hemşerilerimizin bir bölümünün en azından gün içerisine kaydırılarak sabah saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldı. Aslında ücretsiz anlamına geliyor ama UKOME tarife belirlemek zorunda o yüzden 5 kuruş dedik. 3 ay sonra tekrar değerlendirilecek. Bunun şu önemi de var. Yaptığımız indirimin etkisini ölçme açısından da çok önemli. Bundan sonra alınacak kararlara da yol gösterecek. Talep elastikiyetini de ölçmüş olacağız."

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UKOME toplantısında, 6 bin yeni taksi plakası teklifi alt komisyona sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika

23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 09:38 Görüntü Türkiye'den! Haziran ayında kartopu keyfi yaşadılar
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:13:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UKOME toplantısında, 6 bin yeni taksi plakası teklifi alt komisyona sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]