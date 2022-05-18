Ukrayna: Avrupalı bazı siyasetçiler Rusya'ya tavizler verilmesini teklif etti - Son Dakika
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Ukrayna: Avrupalı bazı siyasetçiler Rusya'ya tavizler verilmesini teklif etti

18.05.2022 23:08
Ukrayna: Avrupalı bazı siyasetçiler Rusya'ya tavizler verilmesini teklif etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dışında Avrupa Birliği'nden (AB) bazı siyasetçilerin de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e "Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dışında Avrupa Birliği'nden (AB) bazı siyasetçilerin de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e " Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini öne sürdü.

Podolyak, Ukrayna'da faaliyet gösteren radyo kanalı "Radio NV"deki canlı yayınında yaptığı açıklamada, ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa ülkeleri liderlerinin, Ukrayna'da savaşın sona ermesi konusuna daha yapıcı ve hassas davranması gerektiğini ifade eden Podolyak, Macron dışında AB'den bazı siyasetçilerin de Zelenskiy'e "Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini ileri sürdü.

Podolyak, "Genel olarak sadece Macron'un değil, Avrupa siyasi camiasından bazı kişilerin de bu açıklamaları biraz tuhaf. Ukrayna toplumunun, bu tür talepleri hiçbir şekilde desteklemeyeceği açık." dedi.

Rusya'ya verilecek herhangi bir tavizin, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başka iddialar ve talepler ortaya atmaya teşvik edeceğini belirten Podolyak, "Savaşın 83. gününde, Avrupa'da bu tür düşünceler neden hala ortaya çıkıyor hiç belli değil. Muhtemelen Rusya Federasyonu ile iş yapmak için olağan kurallarına geri dönmek istiyorlar ama bana öyle geliyor ki tüm bunlar artık olmayacak çünkü Rusya'nın büyük çapta askeri suçları var." yorumunu yaptı.

Zelenskiy'den Macron iddiası ve Paris yönetimin reddetmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya'nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "Rusya'ya tavizler verilmesini istediğini" iddia etmişti.

Paris yönetimi ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

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