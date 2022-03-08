Ukrayna, "casus' ilan ettiği Bulgar siyasi parti liderine ülkeye giriş yasağı getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, "casus' ilan ettiği Bulgar siyasi parti liderine ülkeye giriş yasağı getirdi

08.03.2022 18:17
Ukrayna, "casus' ilan ettiği Bulgar siyasi parti liderine ülkeye giriş yasağı getirdi

Ukrayna, Bulgaristan Parlamentosu'nda muhalif grubu temsil eden popülist Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov'a "Rusya'nın casusu olduğu gerekçesiyle" 10 yıllığına ülkeye giriş yasağı getirdi.

Ukrayna, Bulgaristan Parlamentosu'nda muhalif grubu temsil eden popülist Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov'a " Rusya'nın casusu olduğu gerekçesiyle" 10 yıllığına ülkeye giriş yasağı getirdi.

240 üyeli parlamentoda 13 kişilik grubu ile Rusya'nın resmi devlet politikasını savunan bir siyaset yürüten Kostadinov, Bulgaristan Devlet Haber Ajansında (BTA) düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna tarafından "Putin rejiminin casusu" ilan edildiğini, bu bahaneyle serbest dolaşım özgürlüğünün sınırlandırıldığını bildirdi.

Kostadinov, Ukrayna'ya 24 Şubat'ta yaptığı ziyarette geçici olarak gözaltına alındığını belirterek, Bulgar makamların kendisiyle ilgili Ukrayna güvenlik güçlerine kötü niyetli ihbarda bulunduklarını öne sürdü.

"Bu suçlama aslında idam cezasından daha ağır bir ceza sayılır." diyen Kostadinov, suçlamanın Ukrayna'da görüştüğü Bulgar vatandaşlarının hayatlarını da riske atabileceği uyarısında bulundu.

Kostadin Kostadinov'un yandaşları Osmanlı-Rus Savaşının bitimi olan 3 Mart'ta kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramında Şipka tepesinde düzenlenen törende Başbakan Kiril Petkov'a kar topu atmış ve bayram konuşmasını Rusya yanlısı sloganlarla sabote etmeye çalışmıştı.

Yeniden Doğuş Partisi ve Başbakan Kiril Petkov'un 4 partili koalisyon hükümetinin ortaklarından olan komünist kökenli Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Rusya'ya yaptırımları destekleyen ortak bildirinin aleyhine oy kullanmıştı. ???????

YORUMLAR
500
Son dakika: Bulgaristan'a göre savaşın en büyük riski nükleer santrallerin güvenliği Son dakika: Bulgaristan'a göre savaşın en büyük riski nükleer santrallerin güvenliği

Bulgaristan, Ukrayna, Bulgar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, 'casus' ilan ettiği Bulgar siyasi parti liderine ülkeye giriş yasağı getirdi - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı silahlı saldırıya uğradı
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:29:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, "casus' ilan ettiği Bulgar siyasi parti liderine ülkeye giriş yasağı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement