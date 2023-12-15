1 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'da yaşanan akılalmaz olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Ukrayna'nın Mukachevo bölgesindeki Keretskovsky köy meclisinin binasındaki oturum toplantısı sırasında odaya dalan bir milletvekili elinde tuttuğu el bombalarını yere fırlattı.
Kalabalık bir grubun hararetli bir şekilde konuştuğu anlarda odayı havaya uçuran milletvekilinin patlama sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, saldırı sonucu 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güvenlik › Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı - Son Dakika