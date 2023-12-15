Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı

Merkez\'in enflasyon tahminine göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları

1 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'da yaşanan akılalmaz olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TOPLANTIYI BASAN VEKİL EL BOMBALARINI ODAYA BIRAKTI

Ukrayna'nın Mukachevo bölgesindeki Keretskovsky köy meclisinin binasındaki oturum toplantısı sırasında odaya dalan bir milletvekili elinde tuttuğu el bombalarını yere fırlattı.

VEKİL ÖLDÜ, 6'SI AĞIR 26 KİŞİ YARALANDI

Kalabalık bir grubun hararetli bir şekilde konuştuğu anlarda odayı havaya uçuran milletvekilinin patlama sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, saldırı sonucu 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.