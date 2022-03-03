UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR - Son Dakika
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UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR

03.03.2022 14:34

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan TIP fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu; sınırda annesi Ayfer, babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan TIP fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu; sınırda annesi Ayfer, babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Oğullarını 8 aydır göremediklerini belirten çift, Hamzabeyli sınır kapısında büyük mutluluk yaşadı.

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet YİRUN (EDİRNE)

UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR
UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR
UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR

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Tıp Fakültesi, Hamzabeyli, Gündoğdu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR - Son Dakika
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