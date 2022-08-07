(Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI - Son Dakika
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(Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI

07.08.2022 12:51
(Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI

UKRAYNA'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü Rojen ve Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemilerin denetimi tamamlandı.

UKRAYNA'dan gelen ve Sarıyer Kumköy açıklarında demirleyen tahıl yüklü Rojen ve Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemilerin denetimi tamamlandı. Heyet denetim için Polarnet'e geçti. Heyetin Rojen'den Polarnet'e geçişi havadan da görüntülendi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden ve Sarıyer açıklarında demirleyen tahıl yüklü Rojen ve Türkiye'den Ukrayna'ya gidecek Osprey S isimli gemilerin denetimi tamamlandı. Heyet, 12 bin ton mısır getiren ve Karasu'ya gidecek Polarnet isimli Türk bayraklı gemide denetime başladı.

Görüntü dökümü:

-------------------------Heyetin Rojen'den Polernet'e geçmesi havadan görüntülerle-Heyetin rojenden ayrılması -Heyetin Polarnet'e geçmesi-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek olan gemideki denetimi başladı Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek olan gemideki denetimi başladı
Kaynak: DHA

Türkiye, Sarıyer, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI - Son Dakika
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