Ukrayna kabinesinde koronavirüs revizyonu - Son Dakika
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Ukrayna kabinesinde koronavirüs revizyonu

6 saat önce

Ukrayna Parlamentosu, olağanüstü oturumunda, maliye ve sağlık bakanlarını görevden aldı ve bu makamlara yeni atamalar yaptı.

Ukrayna kabinesinde koronavirüs revizyonu, System.String[]

Ukrayna Parlamentosu, olağanüstü oturumunda, maliye ve sağlık bakanlarını görevden aldı ve bu makamlara yeni atamalar yaptı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkenin koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında acil kararlar alabilecek kişilere ihtiyacının olduğunu, bu nedenle söz konusu iki kişinin görevden alındığını söyledi.

Ukrayna Parlamentosu, bugün yaptığı olağanüstü oturumda, Maliye Bakanı İgor Umanski ile Sağlık Bakanı İlya Yemets'in görevden alınmasını onayladı. Her iki bakan da, 4 Mart tarihinde, Başbakan Denis Şmigal'in hükümetinin kurulmasıyla göreve başlamıştı. Böylelikle, iki bakanın da bakanlığı bir aydan kısa sürdü.

Parlamentonun oturumunda, hükümetin Maliye Bakanlığı'na aday gösterdiği Sergey Marçenko ile Sağlık Bakanlığı'na aday gösterdiği Maksim Stepanov, uzun tartışmalar sonrasında, parlamentoda çoğunluk tarafından onaylandı.

BAŞBAKAN: HIZLI KARAR ALACAK KİŞİLERE İHTİYACIMIZ VAR

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, her iki bakanın da uzun vadeli reformları gerçekleştirmede son derece başarılı olduklarını, fakat ülkenin koronavirüs salgını şartlarında hızlı karar alan kişilere ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle hükümetin bu iki bakanın istifasını desteklediğini söyledi. Kendisinin başında bulunduğu hükümetin göreve başlamasının üzerinden bir ay bile geçmediğine değinen Başbakan Şmigal, buna karşılık, hükümetin çok büyük sorunlarla bir anda karşılaştığını ve mevcut şartlarda bir günün, normal zamandaki bir ay kadar önem taşıdığını ifade etti.

Ukrayna basınında, geçen haftadan beri, Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanlarının görevden alınacağı konuşuluyordu.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Diğer taraftan, hükümetin iki bakanlık için Maksim Stepanov ile Sergey Marçenko'yu önermesi, muhalefetin tepkisine neden oldu. Muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi'nden İrina Geraşçenko, teklif edilen her iki bakanın da eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko zamanında görev yapmış kişiler olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin kendi ekibini kuracak veya görevden alacağı kişilerin yerine getirecek sayıda kalifiye adamının olmadığına işaret ettiğini söyledi.


Koronavirüs, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:42 Kaynak: DHA

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