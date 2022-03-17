Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor - Son Dakika
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Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor

17.03.2022 20:08
Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada " Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.

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Rusya Federasyonu, Kremlin, Ukrayna, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor - Son Dakika


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