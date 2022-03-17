Ukrayna: Kremlin, Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada " Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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