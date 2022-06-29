Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, İnsan Hak Der'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, İnsan Hak Der'i ziyaret etti

29.06.2022 19:21
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, İnsan Hak Der'i ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, İnsan Hakları ve Hizmet Derneğine (İnsan Hak Der) ziyaret gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, İnsan Hakları ve Hizmet Derneğine (İnsan Hak Der) ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi Bodnar'ı, İnsan Hak Der Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan ağırladı.

Yaptıkları çalışmalardan dolayı Sinan'ı tebrik eden Bodnar, derneğin uluslararası çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sinan da Büyükelçi Bodnar'a derneğin kuruluş amacını ve küresel çalışmalarını anlattı.

Dünyanın 135 ülkesinde insani yardım başta olmak üzere faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Sinan, dil, din ve ırk fark etmeksizin ihtiyaç sahibi herkese yardım ettiklerini dile getirdi.

Sinan, sadece bir STK olarak hareket etmediklerini, profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ekipteki herkesin kendi faaliyetlerinin uzmanı olarak çalıştığını söyledi.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok yerde insani yardım faaliyetlerinde bulunduklarını aktaran Sinan, Kurban Bayramı'nda da Ukrayna'da faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Sinan, Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilere destek de verdiklerine değinerek, bu öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi ülkelerinde yardım faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

İnsan Hakları ve Hizmet Derneği

1993'te kurulan ve 2006'da kurumsal bir yapıya kavuşan İnsan Hak Der, sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, doğal afet ve savaş gibi sebeplerden ötürü hastalanmış, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış tüm insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırmayı amaçlıyor.

Yurt dışı yardım faaliyetleri, insani diplomasi, arama kurtarma ve acil yardım, gönüllü faaliyetleri gibi birçok alanlarda faaliyet yürüten dernek, savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzlukları gidererek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, İnsan Hak Der'i ziyaret etti - Son Dakika

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