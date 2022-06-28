Ukrayna'nın Kremençuk kentinde 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Kremençuk kentinde 3 günlük yas ilan edildi

28.06.2022 13:33
Ukrayna'nın Kremençuk kentinde 3 günlük yas ilan edildi

Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne dün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne dün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus birlikleri tarafından Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e çıktığını, 36 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Lunin, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kremençuk Valisi Vitaliy Maleskiy de kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Maleskiy, "Bugün Ukrayna'da Anayasa Günü kutlanıyor ama Kremençuk'ta bayraklar yarıya indirildi. Bu, kent tarihindeki en büyük trajedidir. Kremençuk halkı, sivillere saldıranlardan hesap sorulmasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, düzenlenen basın toplantısında, Kremençuk kentindeki alışveriş merkezine saldırı düzenleyen Rus pilotların isimlerini belirlediklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ulusal Polis uzmanları, bu saldırıyı hangi Rus havacılık alayının işlediğini belirledi. Tu-22 ile havalanan ve ölümcül atışlar yapan pilotların isimleri şimdiden belli oldu."

Olay

Ukrayna Hava Kuvvetleri, dün Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin, Rusya'nın Kursk bölgesinden havalanan "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "X-22" füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın güneyindeki Mıkolayiv Bölge Askeri Yönetim Başkanı Vitaliy Kim, gece Rus birliklerince Mıkolayiv ve Oçakov kentlerine düzenlenen hava saldırısında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kim, kente yapılan yaklaşık 11 roket saldırısının yarısının Ukrayna Hava Savunma Sistemlerince püskürtüldüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

alışveriş, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Kremençuk kentinde 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Kremençuk kentinde 3 günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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