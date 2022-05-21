Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 850 askeri ve 1278 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 150 askerini daha kaybettiğini ve bugüne kadar toplam 28 bin 850 askerin öldüğünü duyurdu.

Başkanlık, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin bugüne kadar toplam 28 bin 850 askerini kaybettiği, Ruslara ait 204 uçak, 169 helikopter, 1278 tank, 3 bin 116 zırhlı araç, 596 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

Rus ordusunun 2 bin 178 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 462 insansız hava aracını da yitirdiği bilgisi verilen açıklamada, Rusların fırlattığı 104 seyir füzesinin de Ukrayna ordusunca vurularak imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise dün yaptığı açıklamasında, 20 Mayıs'a kadar Ukrayna ordusunun kayıplarıyla ilgili bilgisi vererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna'ya ait bugüne kadar 172 uçak, 125 helikopter, 952 insansız hava aracı, 314 hava savunma füze sistemi, 3 bin 168 tank ve zırhlı araç, 396 çok namlulu roketatar, 1571 obüs ve havan topu, 3 bin 39 özel askeri aracı yok ettik."

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.???????

Ukrayna'daki saldırılarda yaralanan çocuk sayısı 430 oldu

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlattığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıları sonucu bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 430 çocuğun da yaralandığı bildirildi.