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Ukrayna: Rus ordusu doğudaki mevzilerini güçlendiriyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu doğudaki mevzilerini güçlendiriyor

17.05.2022 08:51
Ukrayna: Rus ordusu doğudaki mevzilerini güçlendiriyor

Ukrayna, Rus ordusunun, Ukraynalı askerlerin doğudaki bölgelere ilerlemesini önlemek için bu bölgedeki mevzilerini güçlendirdiğini bildirdi.

Ukrayna, Rus ordusunun, Ukraynalı askerlerin doğudaki bölgelere ilerlemesini önlemek için bu bölgedeki mevzilerini güçlendirdiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin doğudaki bölgelere ilerlemesini önlemek için bu bölgelerdeki mevzilerini güçlendirdiğini, Rus uçaklarının doğu bölgesindeki sivil ve askeri altyapı tesisleri ile ülkenin diğer bölgelerindeki sanayi tesislerini bombaladığı belirtildi.

Rus güçlerinin, Slobojansk ve Harkiv yönlerinde Ukrayna ordusunun ilerlemesini engellemeye çalıştığı, Slavyansk yönünde ise yeniden taarruza geçmeye hazırlandığı aktarılan açıklamada, Rus güçlerinin Donetsk yönünde havan topları, roket sistemleri ve hava araçlarıyla, Liman yönünde Drobişevo kasabasına saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Sirotino, Vıskrıva, Kamyanka ve Ugledar kasabalarına düzenlediği saldırıların başarılı olamadığına işaret edilerek, Rus ordusunun Kamenskoy, Orehovo, Novoselka ve Gulyaipole yerleşim alanlarındaki sivil altyapılara, Liman, Tavrida, Trudolyubovka ve Osokorovka'da konuşlanan Ukrayna ordusuna ateş açtığı kaydedildi.

Rus uçaklarınca Odessa bölgesindeki Belgorod-Dnestrovsky semtine füze saldırısı düzenlenmesi sonucu sivil altyapı tesislerinin vurulduğu, özel binaların yıkıldığı belirtilen açıklamada, Rus çıkarma gemisinin vurulduğu Yılan Adası yakınlarındaki sularda Rus güçlerince kurtarma çalışmalarının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Donetsk ve Luhansk'ta son bir günde Rus ordusunun 11 saldırısının püskürtüldüğü, 5 tank, bir uçaksavar füze sistemi, 6 topçu sistemi, 12 zırhlı savaş aracı ve aracın imha edildiği, bir Su-25 uçağı, 3 İHA ve bir seyir füzesinin vurulduğu belirtildi.

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Donetsk, Ukrayna, Liman, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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