Ukrayna'da facianın eşiğinden dönüldü: Rusya kritik altyapı tesisini vurdu, kimyasal madde sızdı - Son Dakika
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Ukrayna'da facianın eşiğinden dönüldü: Rusya kritik altyapı tesisini vurdu, kimyasal madde sızdı

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun, Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığını bildirdi. Açıklamada, kimyasal koruma uzmanlarının hasar gören konteynerleri ve sızıntı noktalarını güvenli şekilde kapattığı ifade edildi.

Ukrayna, Rus ordusunun, Poltava bölgesindeki altyapı tesisine düzenlediği saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığını bildirdi.

KRİTİK ALTYAPI TESİSİ VURULDU, TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE SIZDI

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nin (DSNS) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Poltava bölgesine hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda kritik bir altyapı tesisinin hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu tehlikeli bir kimyasal maddenin sızdığı, kimyasal koruma uzmanlarının hasar gören konteynerleri ve sızıntı noktalarını güvenli şekilde kapattığı ifade edildi.

TESİS FAALİYETLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE SÜRDÜRECEK

Hızlı müdahale sayesinde tehdidin tamamen ortadan kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tesisin güvenli şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sızan kimyasal maddenin türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Son Dakika Ukrayna Ukrayna'da facianın eşiğinden dönüldü: Rusya kritik altyapı tesisini vurdu, kimyasal madde sızdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ BU NEYİN DÜŞMANLIĞI.... 1 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    gözünün yaşına bakmayın 0 0 Yanıtla
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