Ukraynalı kadın video çekerken füze yanı başına düştü! Ölümden döndü

Video çekerken Rus füzesinin çok yakınına düşmesiyle ölümden dönen kadının yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki saldırıda can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldi.

FÜZE VİDEO ÇEKEN KADININ YANI BAŞINA DÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Harkov bölgesindeki Pisochyn yerleşiminde dikkat çeken bir olay yaşandı. Bölgede video kaydı yapan bir kadın, Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısının ortasında kaldı. Rus yapımı "Banderol" füzesinin kadına çok yakın bir noktaya düşmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Kadının video çektiği sırada gerçekleşen saldırı, füzenin sivil yerleşim alanlarına ne kadar yakın düştüğünü de ortaya koydu. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre kadın, füzenin yakınında patlamasına rağmen hayatta kaldı.

SALDIRIDAN YARALI KURTULDU

Füzenin düştüğü noktaya oldukça yakın bulunan kadının sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler Ukrayna basınından geldi. Haberlerde, kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. Ancak yaralarının niteliği, tedavi gördüğü sağlık kuruluşu ve mevcut sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Video kaydı sırasında meydana gelen saldırı, savaşın sivil yerleşim alanlarında oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kadının füzenin düştüğü noktaya yakın olmasına rağmen hayatta kalması, olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 28 KİŞİ YARALANDI

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, Pisochyn'e yönelik saldırının bilançosunu açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.