Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı - Son Dakika
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Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı

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İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya-i Kebir Camii'ni gezen Ukraynalı bir turistin paylaştığı video tartışma yarattı. Turist, 25 Euro'luk giriş ücretini ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaparak camiyi gezdiğini iddia etti

İstanbul'un tarihi ve simge yapılarından Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret eden Ukraynalı bir turistin sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

GİRİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK İÇİN NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ YAPTI

Bohdan Mukha isimli turist, yabancı ziyaretçiler için uygulanan 25 Euro'luk (Yaklaşık 1.370 TL) giriş ücretini ödemeden camiyi gezdiğini ileri sürdüğü görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Videoda, ücretli ziyaretçi girişini kullanmadığını söyleyen turist, namaz vaktini beklediğini ifade etti. Mukha paylaşımında, ibadet amacıyla camiye gelenlerin kullandığı girişten içeri geçtiğini ve namaz kılıyormuş gibi davranarak yapıyı gezdiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan video sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bir kesim turistin davranışını kuralları dolanma girişimi olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise Ayasofya'daki ziyaretçi uygulaması ve giriş denetimlerinin yeterliliğini tartışmaya açtı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul, Güncel, turist, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selahattin Yiğit Selahattin Yiğit:
    ülkenin geldiği durum bu turist bile artık hesap kitap yapıyor 14 yıldır turizm işi yapıyorum 25 Euro nedir ya nedir h olmadığı kadar kötü bir sezon geçiyoruz turist yok acentacılar lan ağlıyor müze fiyatları çok pahalı ama doymuyorlar yazıl yazıl. ülkede herşey çok pahalı aşırı reklam olduk hala da düzelme yok daha da kötü işler yapıyorlar.. yazık 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı - Son Dakika
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