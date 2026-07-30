Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı

İstanbul'un tarihi ve simge yapılarından Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret eden Ukraynalı bir turistin sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu.

GİRİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK İÇİN NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ YAPTI

Bohdan Mukha isimli turist, yabancı ziyaretçiler için uygulanan 25 Euro'luk (Yaklaşık 1.370 TL) giriş ücretini ödemeden camiyi gezdiğini ileri sürdüğü görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Videoda, ücretli ziyaretçi girişini kullanmadığını söyleyen turist, namaz vaktini beklediğini ifade etti. Mukha paylaşımında, ibadet amacıyla camiye gelenlerin kullandığı girişten içeri geçtiğini ve namaz kılıyormuş gibi davranarak yapıyı gezdiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA BAŞLATTI

Kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşan video sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bir kesim turistin davranışını kuralları dolanma girişimi olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise Ayasofya'daki ziyaretçi uygulaması ve giriş denetimlerinin yeterliliğini tartışmaya açtı.