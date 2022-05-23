Ukraynalılar "Yılan Adası" olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi

Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı.

?????? Odessa kentinde yaşayan Ukraynalılar, "Yılan Adası" olayını resmeden yeni seri posta pulunu temin edebilmek için ana postanenin dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Pul, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi "Moskova"ya bakan bir Ukrayna sınır askerini gösteriyor.