Ukraynalılar "Yılan Adası" olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi - Son Dakika
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Ukraynalılar "Yılan Adası" olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi

23.05.2022 21:52

Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı.

Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı.

?????? Odessa kentinde yaşayan Ukraynalılar, "Yılan Adası" olayını resmeden yeni seri posta pulunu temin edebilmek için ana postanenin dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Pul, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi "Moskova"ya bakan bir Ukrayna sınır askerini gösteriyor.

Ukraynalılar Yılan Adası olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi
Ukraynalılar Yılan Adası olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi
Ukraynalılar Yılan Adası olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi
Ukraynalılar Yılan Adası olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi

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Kaynak: AA

Yılan Adası, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalılar 'Yılan Adası' olayını resmeden posta pulu için kuyruğa girdi - Son Dakika


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