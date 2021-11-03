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Ulaş'ta köy okulunda "İngilizce Sokağı" oluşturuldu - Son Dakika

Ulaş'ta köy okulunda "İngilizce Sokağı" oluşturuldu

03.11.2021 09:36
Ulaş'ta köy okulunda

Sivas'ın Ulaş ilçesine Bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu'nda öğrencilerin yabancı dili daha çabuk öğrenmelerini sağlamak amacıyla "İngilizce Sokağı" oluşturuldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesine Bağlı Baharözü Köyü Ortaokulu'nda öğrencilerin yabancı dili daha çabuk öğrenmelerini sağlamak amacıyla "İngilizce Sokağı" oluşturuldu.

Okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Alparslan Sözen, İngilizce öğretmeni Ayşenur Yavuz'dan proje hakkında bilgi aldı.

Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sözen, "Yabancı dil öğrenimini teşvik etmek, küçük yaş gruplarındaki öğrencilere daha zevkli, eğlenceli ve renkli öğrenme ortamı sunmak için görsellere başvurulması son derece önemlidir. Bu görseller sayesinde İngilizce öğretimi daha kalıcı hale gelecek. Bu çalışmayla öğrenciler okulda oldukları süre boyunca sürekli İngilizce kelimelerle karşılaşacaklar." dedi.

İngilizce öğretmeni Yavuz ise "Değişen dünyada İngilizce dersi çok büyük önem kazandı. Öğrencilerin bu dersi içselleştirebilmelerini sağlamak ve dersi daha anlaşılabilir, eğlenceli hale getirmek amacıyla projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Canan Çiçek de şunları kaydetti:

"Bu sokakta gördüğümüz kelimeleri daha kolay ezberlemiş olacağız. Sokak çok güzel oldu. Yerde bulunan ayak izlerinde kelimeler yazıyor. Gelip geçerken onları okuyor ve unuttuğum kelimeleri de hatırlamış oluyorum. Çok renkli bir sokak oldu. Tahtaya kalemle yazmak yerine renkli görsellerle dolu bir ortamda İngilizce öğrenmek daha güzel."

Ulaş'ta köy okulunda İngilizce Sokağı oluşturuldu
Ulaş'ta köy okulunda İngilizce Sokağı oluşturuldu
Ulaş'ta köy okulunda İngilizce Sokağı oluşturuldu
Ulaş'ta köy okulunda İngilizce Sokağı oluşturuldu
Ulaş'ta köy okulunda İngilizce Sokağı oluşturuldu

Ayşenur Yavuz, İngilizce, Baharözü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta köy okulunda 'İngilizce Sokağı' oluşturuldu - Son Dakika


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