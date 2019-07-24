Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor
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Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor

2 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Özel İdare tarafından köy yolları asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Ulaş'ta köy yolları asfaltlanıyor, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Özel İdare tarafından köy yolları asfaltlama çalışmalarına başlandı.
İlçe Özel İdaresi Müdürü Fadime Ceylan, AA muhabirine, ilçeye bağlı Küçük Yapalı, Karacalar köylerinin yollarının bin 500 metresinin asfaltlandığını söyledi.
Ceylan, "Ayrıca aynı güzergahta bulunan Baharözü köyü gurup köyünde de yapılan büyük menfezlerin üzerileri asfaltlandı. Kurtlukaya ve Boğazdere köylerinin 4 bin 500 metrelik yolunun ihalesi tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. En kısa zamanda da bu çalışmalar tamamlanacak. İlçeye bağlı köy yollarında da yama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Yapalı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:24 Kaynak: AA
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