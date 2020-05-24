Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, küresel sorunla milli mücadelenin devam ettiği... - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, küresel sorunla milli mücadelenin devam ettiği...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, küresel sorunla milli mücadelenin devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiyenin dur durak demeden çalıştığını belirterek, Covid-19 salgınına karşı önlemlerin Bilim Kurulu ile işbirliği...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, küresel sorunla milli mücadelenin devam ettiği bugünlerde karayolları, demiryolları ve havayollarında yüzlerce şantiyenin dur durak demeden çalıştığını belirterek, Covid-19 salgınına karşı önlemlerin Bilim Kurulu ile işbirliği içerisinde yürütüldüğünü söyledi. Kontrollerin "sıfır tolerans" prensibiyle yapıldığını, bu nedenle şantiyelerde hiçbir sıkıntı yaşanmadığını bildiren Karaismailoğlu, "Şantiyelerimizde tüm önlemlerin titizlikle yürütülmesi sayesinde çalışmalarımız hedeflerimiz doğrultusunda sürüyor. Yaz ayları boyunca da Bilim Kurulu ile işbirliğimiz sürecek ve kurulun tavsiyelerinden taviz verilmeden, şantiyelerde bu noktada gevşeme olmadan çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 10:57 Kaynak: İHA
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