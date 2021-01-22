Son dakika haberleri! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Karaismailoğlu belediyeye geçti.
Karaismailoğlu'nu belediyede Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak karşıladı.
Bakan Adil Karaismailoğlu ziyarette Vali Çuhadar ve Belediye Başkanı Kılınç ile görüştü.
Kaynak: AA
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