Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor - Son Dakika

Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor

25.05.2021 12:53

Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor Kuraklığın vurmadığı tek bölge olan Şırnak'a 700 bin küçükbaş hayvan geldi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar bu yıl yasaklar kalkınca göçer akını yaşıyor.

Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor

Kuraklığın vurmadığı tek bölge olan Şırnak'a 700 bin küçükbaş hayvan geldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar bu yıl yasaklar kalkınca göçer akını yaşıyor. Ülke genelindeki kuraklık sadece Beytüşşebap yaylalarını vurmadı. Karlı dağlardaki hayvan sayısı son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Meydan, Kanicemet, Feraşin ve Hale yaylalarına bu yıl toplamda 700 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan geldi. Mardin, Siirt, Batman ve Bitlis'ten Şırnak yaylalarına gelen binlerce göçer sürüleri ile beraber yaylalara çıktı. 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde huzurun gelmesiyle beraber her bölgeden buralara göçer akını yaşandı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölgeden temizlenen teröristler yaylada kalmayınca ülkenin dört bir yanından göçerler ve arıcılar Beytüşşebap yaylalarını tercih etti. Huzur ve güven ortamının gelmesiyle beraber ilçe genelindeki yaylalarda 700 bini aşan hayvan ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayacak. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş ilçedeki göçer sayısının bu yıl her zamankinden daha çok olduğunu söyledi. Aktaş, "Beytüşşebap ilçesi Şırnak merkez ve diğer ilçelerle beraber komşu ilçelerin yaylası konumundadır. Valiliğimizin ve kaymakamlığımızın yasakları ortadan kaldırmasıyla göçer akını yaşandı. Burası rakımı yüksek olan Kahni Cemet yaylası. Bir çok yaylamız var. Ülke genelindeki kuraklık hat safhada. Bu yüzden ülke genelindeki bir çok bölgeden besici bu bölgeyi tercih etti. Sokağa çıkma yasağında bile güvenlik güçlerimiz besicilerimize çok kolaylık sağladı. Şimdi bu yaylada 400 bin ilçe genelini hesaplarsak 700 bin hayvanın burada olduğunu söyleyebiliriz. Önceki yıllara nazaran son yılların en büyük göçü yaşandı. Hala gelenler var" dedi.

Yusuf Ataman adında bir çoban ise "Yaylamız çok güzel her yıl bu vakitlerde buraya geliyoruz. Çadırlarımızı kurup burada kalıyoruz. Burada huzur olduğu sürece çok güzel ilerliyor her şey" diye konuştu.

Kuraklık sadece bu bölgeyi vurmadı

Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylaları kuraklığın etkilemediği belirtildi. Kar yığınları arasında otlatılan hayvanlar yeşillikler içinde bahar aylarını geçiriyor. Kuraklığın etki etmediği sadece Beytüşşebap yaylaları oldu bu nedenle ülkenin dört bir yanından binlerce göçer sürüleriyle beraber bu yaylalara geldi.

(SRD-AKK-Y)

Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor
Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor
Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor
Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor

Beytüşşebap, Hisarcık, Bitlis, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor - Son Dakika


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