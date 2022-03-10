Ülker, 2021 finansallarını açıkladı - Son Dakika
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Ülker, 2021 finansallarını açıkladı

10.03.2022 19:48
Ülker, 2021 finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi, 2021 yılı finansal sonuçlarına göre, yurt içi ve dışı operasyonlarındaki büyümesini devam ettirdi.

Ülker Bisküvi, 2021 yılı finansal sonuçlarına göre, yurt içi ve dışı operasyonlarındaki büyümesini devam ettirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi'nin, 2021 yılı ciro su 12,5 milyar lira oldu. Şirketin yurt içi operasyonları yüzde 27,4, ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 31,5 büyüdü. İhracat ve yurt dışı operasyonların ciro içindeki payı ise yüzde 41,1'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, pandeminin başından bu yana girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen, yeni ürünler ve dengeli ürün porftöyü, farklı coğrafyalara yayılan işleri, risk yönetimi yapısı ve 78 yıllık deneyimiyle bu süreci aralıksız üreterek ve Türkiye'ye değer katmaya devam ederek geçirdiklerini belirtti.

Buyurgan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi üretim ve ihracat merkezi yapma vizyonumuzla, global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlardaki konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürmek için çalışmalarımıza devam ettik. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarındaki pozisyonumuzu güçlendirdik. Suudi Arabistan'da ve Mısır'da bisküvide pazar lideriyiz. Kazakistan'da ise çikolatada pazar üçüncüsüyüz. Kazakistan'da istikrarlı büyümemizi devam ettirdik. Türkiye'de bisküvi ve çikolatada pazar liderliğimizi koruduk. Türkiye operasyonumuzun ciro içindeki payı yüzde 58,9, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı yüzde 41,1, konsolide FAVÖK marjımız yüzde 18,6 oldu. İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın FAVÖK içindeki payı ise yüzde 46,3'e yükseldi. Özellikle 2021 yılının son çeyreğindeki dalgalanmalar kısa vadede bazı zorluklar getirse de orta ve uzun vadede bunları aşacak sağlam stratejilerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz."

"Geçen yıl 86 yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik"

Buyurgan, 2021 yılında yenilikçi ürünlerle pazarı büyütmeye devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl 86 yeni ürün lansmanı gerçekleştirdik. İnovasyon süreçlerimizde yaptığımız iyileştirmelerle yeni ürünlerimizin ciro içerisindeki payını geçmiş yıllara göre artırdık. Tüketicilerimizin ve paydaşlarımızın bize verdiği destekle önümüzdeki yıllarda da büyümemizi sürdürme hedefiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapılırken, 9 binden fazla çalışanı bulunan Ülker'in, Türkiye'de 9, yurt dışında 4 olmak üzere 13 fabrikada üretimine devam ettiğini hatırlatan Buyurgan, 2021 yılıyla ilgili şu bilgileri de aktardı:

"İsrafsız şirket modeliyle yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarımızda son yıllarda önemli gelişmeler sağladık. Başarılarımız S&P Global ESG Endeksi, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirme Listesi, edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri gibi uluslararası platformlarda etkin şekilde yer almamızı sağladı. 2022 yılı da güzel bir haberle başladı. İkinci kez S&P Global'in 7554 şirketin incelendiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi listesinde yer aldık. Gıda ürünleri kategorisinde de yine tek Türk gıda şirketi olduk. Önümüzdeki dönemde de iklim değişikliği, gıdanın korunması, sürdürülebilir ham madde tedariki, su riskleri öncelik verdiğimiz alanlar olacak. MediaCat- Ipsos iş birliğiyle 14'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin Lovemark'ları 2021 Araştırması'nda en sevilen atıştırmalık markası olarak zirvede yer aldık. Uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirilen Önem Gıda'yı satın alarak, çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini uçtan uca şirket bünyesinde topladık. Böylece ihracat ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz kapsamında önemli bir adım attık.Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme başlıkları altında yenilikçi pek çok projeye imza attık. IoT ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca, tüketici davranış ve trendlerini de yakından izliyoruz. Dijitalleşme projeleriyle verimlilik çalışmalarına devam ediyoruz."

Ülker, 2021 finansallarını açıkladı
Ülker, 2021 finansallarını açıkladı
Ülker, 2021 finansallarını açıkladı
Ülker, 2021 finansallarını açıkladı

YORUMLAR
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Ülker Bisküvi, Türkiye, İhracat, ciro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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