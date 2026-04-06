Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu - Son Dakika
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
06.04.2026 16:05
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Ukrayna’da savaşın ortasında çektiği dans videosuyla gündeme gelen üniversite öğrencisi Vasilina, eleştirilere yanıt verdi. Genç kadın, "Dışarıdan bakıldığında hiçbir şeyi umursamıyormuşuz gibi görünebilir ama biz de insanız. Arkadaşlarla dışarı çıkmak, eğlenmek ve dans etmek bizim kültürümüzde var. Bu yanlış değil. Evet savaş var, keşke olmasa. Ancak dans eden kadın kötü değildir" dedi.

Ukrayna’nın Odessa kentinde savaş sürerken çektiği dans videosuyla dikkat çeken üniversite öğrencisi Vasilina, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve reklam teklifleri almaya başladı.

Savaşın gölgesinde kaydedilen görüntüler, milyonlarca kişiye ulaşarak hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Video, birçok kişi tarafından savaşın yıkıcı etkilerine rağmen yaşamın ve umudun sürdüğünün bir simgesi olarak yorumlandı.

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

“BİZ DE İNSANIZ, HAYAT DEVAM EDİYOR”

Odessa’da tıp eğitimi gören Vasilina, gündem olan görüntülerinin ardından yaptığı açıklamada, savaş koşullarında yaşamın zorluklarına dikkat çekti. Genç kadın, “Ukrayna’da savaş altında yaşamak ve eğitim görmek sanıldığı kadar kolay değil. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şeyi umursamıyormuşuz gibi görünebilir ama biz de insanız” dedi.

Dans etmenin kendi kültürlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Vasilina, “Arkadaşlarla dışarı çıkmak, eğlenmek ve dans etmek bizim kültürümüzde var. Bu yanlış değil. Evet savaş var, keşke olmasa. Ancak dans eden kadın kötü değildir” ifadelerini kullandı.

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

REKLAM TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLADI

Kısa sürede viral olan görüntülerin ardından Vasilina’nın sosyal medya hesaplarına ilgi artarken, genç kadının çok sayıda reklam ve iş birliği teklifi aldığı öğrenildi.

Son Dakika Yaşam Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    milletin derdide buydu haberinize ..... 4 0 Yanıtla
  • Umut Çelik Umut Çelik:
    insta için teşekkürler son dakika :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu - Son Dakika
