Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ukrayna’nın Odessa kentinde savaş sürerken çektiği dans videosuyla dikkat çeken üniversite öğrencisi Vasilina, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve reklam teklifleri almaya başladı.

Savaşın gölgesinde kaydedilen görüntüler, milyonlarca kişiye ulaşarak hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Video, birçok kişi tarafından savaşın yıkıcı etkilerine rağmen yaşamın ve umudun sürdüğünün bir simgesi olarak yorumlandı.

“BİZ DE İNSANIZ, HAYAT DEVAM EDİYOR”

Odessa’da tıp eğitimi gören Vasilina, gündem olan görüntülerinin ardından yaptığı açıklamada, savaş koşullarında yaşamın zorluklarına dikkat çekti. Genç kadın, “Ukrayna’da savaş altında yaşamak ve eğitim görmek sanıldığı kadar kolay değil. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şeyi umursamıyormuşuz gibi görünebilir ama biz de insanız” dedi.

Dans etmenin kendi kültürlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan Vasilina, “Arkadaşlarla dışarı çıkmak, eğlenmek ve dans etmek bizim kültürümüzde var. Bu yanlış değil. Evet savaş var, keşke olmasa. Ancak dans eden kadın kötü değildir” ifadelerini kullandı.

REKLAM TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLADI

Kısa sürede viral olan görüntülerin ardından Vasilina’nın sosyal medya hesaplarına ilgi artarken, genç kadının çok sayıda reklam ve iş birliği teklifi aldığı öğrenildi.