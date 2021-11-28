Üye Girişi
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI - Son Dakika

ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI

28.11.2021 13:17

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışları, Ümraniye Millet Bahçesi'nde çok sayıda sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışları, Ümraniye Millet Bahçesi'nde çok sayıda sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Yarışların startını veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Böyle etkinliklerle insanları spor yapmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Yarışmaya katıldıkları için hepsi gönlümün birincisi, tebrik ederim' dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi, Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Yarışlara 500'den fazla sporcu katılırken, yarışların yapıldığı Ümraniye Millet Bahçesi'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yarışma başlamadan uzun bir süre önce Millet Bahçesi'ne gelen sporcular, kayıtlarını yaptırdıktan sonra ısınma hareketleri yapmaya başladı. Yarış saatinin gelmesi ile parkurun başlangıç çizgisinde yerini alan sporcular, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın işareti ile yarışa başladı. İlk olarak bisiklet yarışları ile başlayan Ultimate Ümraniye ardından koşu yarışları ile devam etti. Her iki yarış da kıran kırana süren mücadeleye sahne oldu.

Koşu yarışmasını milli sporcu Halil Yaşın birinci Fatih Korkunç ikinci Ömer Altun ise üçüncü olarak tamamladı.

8 KİLOMETRELİK PARKURDA KOŞTULAR

Yarışma başlamadan bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye Millet Bahçesi'ndeyiz. Önce bisiklet sürme ardından da koşu yarışması yapıldı. 500'den fazla kişi 8 kilometrelik parkuru koşacak. Kadını, erkeği her yaştan insan yarışmaya katıldı. Şimdiden sporcularımızı tebrik ediyorum. Yarışmaya katıldıkları için gönlümde hepsi birinci keşke daha fazla katılım olsa. Ümraniye Millet Bahçesi böyle etkinliklere zaman zaman ev sahipliği yapıyor. Yarışma olsun olmasın bütün ilçe sakinleri hafta sonu buraya yürüyüşe davet ediyorum. Dereceye girenlere kupa ve madalya veriyoruz. Amacımız insanları spor yapmaya teşvik etmek. 36 farklı spor dalında 850 sporcumuz var. Biz amatör ya da profesyonel her türlü spor dalına, sporcuya destek veriyoruz' dedi.

'HEYECANLIYIZ'

Kocaeli'nden yarışmaya gelen bir grup sporcu 8 kilometreyi 29 dakikada koşmayı hedeflediklerini söyledi. 3 aydır hazırlandıklarını anlatan yarışmacılar, haftanın 3 günü 15 kilometrede antrenman yaptıklarını dile getirdi.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Mürdün ise 'Heyecanlıyım, öncelikli hedefim parkuru bitirebilmek. Yarışmaya eğlence ve spor olsun diye katıldım. 8 kilometre kolay diye düşündüm' diye konuştu.

HALİL YAŞIN BİRİNCİ OLDU

Yarışmayı 26 dakikada birinci tamamlayan Halil Yaşın da 'Güzel bir yarıştı, belediye adına bu yarışa katıldık. Birinci oldum çok mutluyum. Aralık sonunda Kenya'da hazırlık kampımız olacak. Şubat ayında Sevilla maratonunda Avrupa barajı için yarışacağız. Sonra da 2024'teki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Ümraniye Belediyesi desteklerini esirgemiyor, İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

İkinci olan Fatih Korkunç da 'Parkur çok güzeldi. Tam yorulduğunda yerde rahatlıyorsun. Tam rahatladığın yerde tekrar yoruluyorsun. Keyif aldım, güzel bir ortamda bu yarışma imkanı sunanlara teşekkür ederim' dedi.

Yarışlar, dereceye girenler için düzenlenen kupa töreninin ardından sona erdi.

ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI
ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI

İsmet Yıldırım, Bisiklet, Ümraniye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular 01:13 Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Son Dakika Haberleri
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:02 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu         
15:39
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkisini gösterecek Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkisini gösterecek         
12:52
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 15:59:23. #1.12#
SON DAKİKA: ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement