ULTİMATE ÜMRANİYE KOŞUSU VE BİSİKLET YARIŞLARI YAPILDI - Son Dakika

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışları, Ümraniye Millet Bahçesi'nde çok sayıda sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Yarışların startını veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Böyle etkinliklerle insanları spor yapmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Yarışmaya katıldıkları için hepsi gönlümün birincisi, tebrik ederim' dedi.

Ümraniye Millet Bahçesi, Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Yarışlara 500'den fazla sporcu katılırken, yarışların yapıldığı Ümraniye Millet Bahçesi'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yarışma başlamadan uzun bir süre önce Millet Bahçesi'ne gelen sporcular, kayıtlarını yaptırdıktan sonra ısınma hareketleri yapmaya başladı. Yarış saatinin gelmesi ile parkurun başlangıç çizgisinde yerini alan sporcular, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın işareti ile yarışa başladı. İlk olarak bisiklet yarışları ile başlayan Ultimate Ümraniye ardından koşu yarışları ile devam etti. Her iki yarış da kıran kırana süren mücadeleye sahne oldu.

Koşu yarışmasını milli sporcu Halil Yaşın birinci Fatih Korkunç ikinci Ömer Altun ise üçüncü olarak tamamladı.

8 KİLOMETRELİK PARKURDA KOŞTULAR

Yarışma başlamadan bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye Millet Bahçesi'ndeyiz. Önce bisiklet sürme ardından da koşu yarışması yapıldı. 500'den fazla kişi 8 kilometrelik parkuru koşacak. Kadını, erkeği her yaştan insan yarışmaya katıldı. Şimdiden sporcularımızı tebrik ediyorum. Yarışmaya katıldıkları için gönlümde hepsi birinci keşke daha fazla katılım olsa. Ümraniye Millet Bahçesi böyle etkinliklere zaman zaman ev sahipliği yapıyor. Yarışma olsun olmasın bütün ilçe sakinleri hafta sonu buraya yürüyüşe davet ediyorum. Dereceye girenlere kupa ve madalya veriyoruz. Amacımız insanları spor yapmaya teşvik etmek. 36 farklı spor dalında 850 sporcumuz var. Biz amatör ya da profesyonel her türlü spor dalına, sporcuya destek veriyoruz' dedi.

'HEYECANLIYIZ'

Kocaeli'nden yarışmaya gelen bir grup sporcu 8 kilometreyi 29 dakikada koşmayı hedeflediklerini söyledi. 3 aydır hazırlandıklarını anlatan yarışmacılar, haftanın 3 günü 15 kilometrede antrenman yaptıklarını dile getirdi.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Mürdün ise 'Heyecanlıyım, öncelikli hedefim parkuru bitirebilmek. Yarışmaya eğlence ve spor olsun diye katıldım. 8 kilometre kolay diye düşündüm' diye konuştu.

HALİL YAŞIN BİRİNCİ OLDU

Yarışmayı 26 dakikada birinci tamamlayan Halil Yaşın da 'Güzel bir yarıştı, belediye adına bu yarışa katıldık. Birinci oldum çok mutluyum. Aralık sonunda Kenya'da hazırlık kampımız olacak. Şubat ayında Sevilla maratonunda Avrupa barajı için yarışacağız. Sonra da 2024'teki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Ümraniye Belediyesi desteklerini esirgemiyor, İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

İkinci olan Fatih Korkunç da 'Parkur çok güzeldi. Tam yorulduğunda yerde rahatlıyorsun. Tam rahatladığın yerde tekrar yoruluyorsun. Keyif aldım, güzel bir ortamda bu yarışma imkanı sunanlara teşekkür ederim' dedi.

Yarışlar, dereceye girenler için düzenlenen kupa töreninin ardından sona erdi.