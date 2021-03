Uluabat Gölü'nde dizlerine kadar suya giren atların sırtında "safari" keyfi - Son Dakika

Emekli astsubay, milli binici ve antrenör Metin Çakır'ın kurduğu atlı spor kulübünce Bursa'daki Uluabat Gölü'nün kıyısında dizlerine kadar suya girebilen atlarla yapılan gezintiler, ilgi görüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında uzun süre görev yapıp emekliye ayrılan Çakır, kurduğu Nilüfer Atlı Spor Kulübü ile at sevgisini hem kendisi hem ziyaretçileri için canlı tutuyor.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde binicilik sporuyla uğraşanların antrenmanlarını yapabildiği ve ziyaretçilerin ata binebildiği tesisler, özellikle Uluabat Gölü Havzası'nda düzenlenen atlı gezinti turlarıyla öne çıkıyor. Yaklaşık 40 dakika süren ve ister tek başına ister grupla çıkılabilen "Atlı Safari Turu"nda ziyaretçiler, göl kıyısında atla gezintinin keyfini çıkarıyor.

Turun bir bölümünde atlarla yaklaşık 1 metre derinliğe kadar göl sularının içine giren biniciler, doğal yaşamı at üstünde gözlemleyip manzaranın tadına varıyor.

Grubun büyüklüğüne göre bir ya da iki rehberle çıkılan turlarda, özel eğitilmiş atlarla hem güvenli hem de eğlenceli vakit geçirilebiliyor.

Günlük turlarda yaş sınırı yok

AA muhabirine konuşan Metin Çakır, süvari birliğinde yaklaşık 20 yıl çalıştıktan sonra 2017'de emekli olduğunu söyledi.

Atçılıkla ilgisi ve bilgisinin buradan geldiğini bildiren Çakır, "Emekli olduktan sonra hep hayalim olan kendi çiftliğimi kurmaya başladım. Çok eğlenceli ve yorucu bir süreç, yaklaşık 2 yıl oldu çiftliği kurmaya başlayalı. Bu süreçte hep burada yatıp kalktım, her alana elim değdi. Buradaki her şeyde bir parmak izim var. Çok yorucu bir süreç ama azimli olup çalışırsanız çok keyifli oluyor." dedi.

Çakır, her yaştan insanın kulüpte atlarla temas edebileceğini belirtti.

Çocukların atlara temas edebilmesi ve hayvan sevgisini tadabilmesi için günlük turlarda yaş sınırı bulunmadığını aktaran Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesis içinde turlarımız var, safari turlarımız var, atlarla ormanlık alan içinden göle düzenlediğimiz. Burası göçmen kuşların da uğrak yeri. Ormanlık alan içinden doğayla baş başa at sırtında güzel bir tur yapıyorsunuz. Bu tur sırasında sizi göle sokuyoruz, biraz da ıslanıyorsunuz, atlarımız suyla oynamayı sevdiği için. Çok keyifli, çok eğlenceli bir tur oluyor. Profesyonel binicilik kulübü olmanın yanında bir sosyal yaşam alanıyız."

"Binicilik eğitimini 7 yaşından itibaren herkese verebiliyoruz"

Metin Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdikleri yemek ve kahvaltı, at sırtında evlilik teklifi, düğün organizasyonu gibi etkinlikler de yaptıklarını anlattı.

Kulüp alanında 20'ye yakın at, keçi, tavuk, tavşan gibi hayvanların da bulunduğu bilgisini veren Çakır, şunları kaydetti:

"İnsanlar buraya binicilik eğitimi almak için veya sadece çiftlikte vakit geçirmek için de gelebilir. Her yaştan ziyaretçimize uygun atlarımız var. Atlara temas ederek şehrin stresinden kaçabilir, kurtulabilirler. Binicilik eğitimini 7 yaşından itibaren herkese verebiliyoruz. Biz aslında insanlara ata binmeyi değil, atçılık kültürünü öğretiyoruz. Ziyaretçilerimize ata nasıl bakacağından, atı nasıl eğiteceğine kadar her şeyi öğretiyoruz. Öğrencilerimiz çiftlikte sabahtan akşama kadar vakit geçirerek atçılık kültürüne dair her şeyi yaşayarak öğrenebiliyorlar. İngiliz, Arap ve Pony'den başlayan 7 farklı ırktan atımız var."

Binicilik eğitimine devam eden 7 yaşındaki İpek Kılıçarslan ise atları çok sevdiği için bu sporu yaptığına değinerek, İstanbul'da düzenlenecek yarışlar için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.