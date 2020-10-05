Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı - Son Dakika

Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı

Başiskele'de alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda süratli işlere imza atılarak bir günde asfaltlanıp vatandaşın hizmetine sunuldu.

Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı, System.String[]

Başiskele'de alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda süratli işlere imza atılarak bir günde asfaltlanıp vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kocaeli genelinde birçok yerde alt ve üst yapı çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'nin yollarını daha konforlu ve güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda Barbaros Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de yakından takip ettiği çalışmalar, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Başiskelemiz için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu caddemizi ve daha önce de Evkaf Sokağımızın asfaltlanmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için hizmetin en güzelini vermeye hep birlikte devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı
Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulubatlı Hasan Caddesi bir günde asfaltlandı - Son Dakika

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