Uludağ'da 40 Tatilci Telesiyejde Mahsur Kaldı
Uludağ'da 40 Tatilci Telesiyejde Mahsur Kaldı

31.01.2026 11:46
Uludağ'da teknik arıza nedeniyle 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı, sağlık durumları iyi.

Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla 40 kayaklı tatilci de sağ salim telesiyejlerden indirildi. Kayakçıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Tahliye işlemlerine hemen başlandı. Halatlar yardımıyla havada kayaklarıyla asılı kalan tatilciler aşağıya sağ salim indirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sömestr tatili sebebiyle Uludağ'da yoğunluğun had safhada olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

11:39
