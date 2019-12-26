Uludağ'daki turistik tesislerde yılbaşı öncesi gıda denetimi

Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan otel ve işletmelerde, kış sezonu ve yaklaşan yılbaşı öncesinde gıda denetimleri yapıldı.

Milli Park yolu ile Uludağ 1. ve 2. bölgelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında 20 otel, 35 satış ve 50 toplu tüketim yerinin yanı sıra içkili 35 işletmede kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yaptığı açıklamada, Uludağ'ın Bursa ve Türkiye'nin önemli bir markası olduğunu, bu kapsamda kontrollerini yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce başlatılan denetimlerin sezon boyunca süreceğini belirten Aygül, "20 otelde 14 bine yakın yatak kapasitesi var hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemli misafirleri konuk ediyoruz. Bu açıdan yemeklerin kalite ve lezzeti kadar gıda güvenliği de bizim için önemli. Uludağ'da sadece oteller yok, diğer işletmeleri de denetliyoruz." dedi.

Kontrollerde göz önünde bulundurdukları konulara da değinen Aygül, şöyle konuştu:

"Gıdaların saklanma koşulları, özel hijyen koşulları, çalışanların kıyafet temizliği, mutfakta ürünlerin konulduğu buzdolapların ve diğer yerlerin temizliği, hijyeni gibi hususlara dikkat ediyoruz. Eksik bir şey gördüğümüzde en kısa sürede düzeltilmesi yönünde otellerimize uyarılarda bulunuyoruz. Zaten taleplerimize hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Yapmayanlara 5996 sayılı kanun kapsamında gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz.

Bundan sonra denetimlerde, otellerde kullanılan et gibi ham maddelerin fatura bilgilerinden geriye doğru takip de yapacağız. Sadece buradaki görüntünün güzel olması değil, ürünün usulüne göre kesilmiş, işlenmiş bir yerden gelip gelmediğini de kontrol edeceğiz. Yine alkollü içkilerin faturalarını kontrol ederek ürünün kaçak mı ya da resmi yoldan üretilerek mi sunuma gelip gelmediğini bu şekilde görecek ve gerekli işlemleri yapacağız."

Aygül, Uludağ'daki ekiplerin yaptığı denetimlerde herhangi bir soruna rastlanmadığını da sözlerine ekledi.