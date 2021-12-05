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Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı

05.12.2021 21:42

Gelen son dakika haberlerine göre Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıktığı öğrenilen 3 kişiden 1'inin ayağı burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldılar.

Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı

BURSA - Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıktığı öğrenilen 3 kişiden 1'inin ayağı burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldılar. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da henüz kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, sabah saatlerinde gezmek için Uludağ'a çıktı. Yürüyüş sırasında bir kişinin ayağı burkuldu. Ayağı burkulan kişinin yürüyemeyecek durumda olması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, interneti çekmediği için ekiplere konum atamayan 3 kişinin yerini telefon sinyalinden belirledi. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, fırtına ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları alana ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, telefonlarının şarjları biten ancak sinyalinden aynı noktada durdukları tespit edilen kişileri bulmak için arama- kurtarma çalışmasına başladı.

Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı
Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı

Arama Kurtarma, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Uludağ'da mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı - Son Dakika


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