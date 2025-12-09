Niğde'de bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
Niğde'de bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu

Niğde\'de bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu
09.12.2025 15:30
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, bakımını yaptığı bahçenin havuzunda Mustafa Ünal'ın cesedi bulundu. Yakınları tarafından kaybolduğu ihbar edilen Ünal'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Niğdenin Ulukışla ilçesinde Mustafa Ünal (60), bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu. Ulukışla ilçesinde bahçede çalışan Mustafa Ünal'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Ekipler, Ünal'ın bakımını yaptığı bahçenin havuzunda cesedini buldu. Suyun boşaltılmasının ardından Ünal'ın cansız bedeni havuzdan çıkartıldı. Ünal'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA

15:47
