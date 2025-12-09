Niğdenin Ulukışla ilçesinde Mustafa Ünal (60), bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu. Ulukışla ilçesinde bahçede çalışan Mustafa Ünal'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Ünal'ın bakımını yaptığı bahçenin havuzunda cesedini buldu. Suyun boşaltılmasının ardından Ünal'ın cansız bedeni havuzdan çıkartıldı. Ünal'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?