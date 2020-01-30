Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var - Son Dakika Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var

1 saat önce

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı son raporunda Asya ülkelerinde insan haklarına yönelik ihlallerin arttığını ve bu ülkelerdeki genç nüfusun olumsuzluklara karşı seslerinin daha gür çıktığını açıkladı. Örgüt özellikle Hindistan ve Çin'in Müslüman azınlıklara yönelik baskılarını artırdığını belirtti

Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü yayınladığı son raporunda Asya ülkelerinde insan haklarına yönelik ihlallerin arttığını ve bu ülkelerdeki genç nüfusun olumsuzluklara karşı seslerinin daha gür çıktığını açıkladı.


Örgüt özellikle dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Hindistan ve Çin'in azınlıklara yönelik baskılarının artığını, azınlıkları bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ve Yeni Delhi ile Pekin hükümetlerin kendi kültürlerini bu toplumlara empoze etmek istediklerini açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Af Örgütü, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:02 
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