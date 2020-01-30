Son Dakika › Dünya › Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var - Son Dakika Dünya
Uluslararası Af Örgütü: Asya'da insan hakları ihlalleri arttı, başta Çin ve Hindistan var
1 saat önce
Uluslararası Af Örgütü yayımladığı son raporunda Asya ülkelerinde insan haklarına yönelik ihlallerin arttığını ve bu ülkelerdeki genç nüfusun olumsuzluklara karşı seslerinin daha gür çıktığını açıkladı. Örgüt özellikle Hindistan ve Çin'in Müslüman azınlıklara yönelik baskılarını artırdığını belirtti
Uluslararası Af Örgütü yayınladığı son raporunda Asya ülkelerinde insan haklarına yönelik ihlallerin arttığını ve bu ülkelerdeki genç nüfusun olumsuzluklara karşı seslerinin daha gür çıktığını açıkladı.
Örgüt özellikle dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Hindistan ve Çin'in azınlıklara yönelik baskılarının artığını, azınlıkları bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ve Yeni Delhi ile Pekin hükümetlerin kendi kültürlerini bu toplumlara empoze etmek istediklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:02
Son Dakika Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi