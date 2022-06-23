Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

23.06.2022 01:53
Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) mezuniyet töreni düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, üniversitenin farklı bölümlerinden 2021-2022 öğrenim yılında mezun olan yaklaşık 321 lisans ve yüksek lisans öğrencisi yer aldı.

İBU kampüsünde düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Sağlık Bakanı Bekim Sali, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, İBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Milletvekili Kılıç, burada yaptığı konuşmada, yoğun gündemi nedeniyle törene katılamayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını ileterek, üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2006 yılında kurulduğunu anımsattı.

Bursa'nın, Balkanların dört tarafından insanların kendilerine yuva olarak belirledikleri bir şehir olduğunu ifade eden Kılıç, "Balkanların her köşesi bir Bursalı olarak bizim için evimiz gibidir. Balkanlara hassaten Kuzey Makedonya'ya böylesine değerli bir eğitim kurumunun kazandırılması işte bu yakın ilgi ve samimi duygularımızın sonucudur." diye konuştu.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Şakiri de İBU'nun ülkede öğrencilerine burs veren nadir üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Bunun aile bütçesinin korunmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Şakiri, "Eğitiminize bu üniversitede devam etmeyi seçerek hayatınızdaki en büyük yatırımı yaptınız. Bilgiye ve eğitime yatırım yapmak hem kişisel hem de sosyal hayatta en güvenli karardır." dedi.

Sağlık Bakanı Sali de bir bakan ve doktor olarak üniversitenin programları arasında Diş Hekimliği Fakültesi ve Yüksek Tıp Okulunun bulunmasının kendisini mutlu ettiğini kaydederek, tüm sağlık çalışanların mesleki gelişimine ve güncellenmesine odaklandıklarını belirtti.

Büyükelçi Sekizkök de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bu modern üniversitenin kurulmasını sağladığını ifade etti. Sekizkök, öğrencilere hitap ederek "Üniversitede edinilen birikimlerin üzerine sürekli olarak yeni şeyler bina etmeye gayret edelim. Diyaloğa ve toplumsal dayanışmaya özen gösterelim. Toplumu ilgilendiren meseleler karşısında duyarlık sergileyelim." değerlendirmesinde bulundu.

İBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil de Balkanlar'ın en iyi üniversitesi olma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, "İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulan üniversitemiz 8 fakültesi bir yüksek okulu ve 30'dan fazla bölümüyle ve tüm eğitim faaliyetleri ile Şangay kriterlilerine göre Kuzey Makedonya'nın eğitim alanında en iyi üniversitesi unvanını almıştır." ifadelerini kullandı.

Rektör Erdem ise öğrencilere hitaben geleceklerini hazırlamalarının yanı sıra ülkelerinin geleceğini de şekillendirdiklerini ifade ederek, "Bu nedenle sınavları düşünen, sınav notlarına odaklanan öğrenciler olmak yerine araştırmaya ve öğrenmeye odaklanan hem kendi geleceğini, hem de ülkesinin geleceğini değiştirmeye çalışan gençler olmalısınız." dedi

Törende, üstün başarı gösteren öğrenciler takdirname aldı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Makedonya, Bursa, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Balkan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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