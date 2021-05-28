Uluslararası D-BAP öğrenci konferansının ikinci oturumu 29 Mayıs'ta - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından, öğrencilerinin bilimsel araştırma projelerini sergilemelerine olanak sağlamak ve onları bilim insanlarıyla bir araya getirmek için düzenlenen 2'nci Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Konferansı (D-BAP) devam ediyor. İlk oturumu geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen konferansın ikinci oturumu, 29 Mayıs'ta yapılacak ve kurumun Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Deniz, K12 seviyesinde İTÜ iş birliğinin önem ve değerini vurguladı. Prof. Dr. Ali Deniz, "Araştırmanın, geliştirmenin ve mühendisliğin Türkiye'de ve dünyada öncüsü olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Doğa Kolejinin ön adı olması, siz öğrencilerimiz için çok büyük bir avantaj. Arkanıza aldığınız İTÜ rüzgarıyla, çok çalışıp çok üreterek geleceğe ilerliyorsunuz" dedi.

Konferansın ilk oturumunda, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Yavaş, 'CERN ve Türkiye'nin CERN'e Ortak Üyeliğinin Sunduğu Fırsatlar' adlı konuşmasında bilimsel araştırma yapma konusunda gençlerin ufuklarını açtı. Prof. Dr. Ömer Yavaş, "Sizleri iyi yetiştirmek için tüm fedakarlıkları yapan değerli bir kurumda eğitim alıyorsunuz. Bugünleri yaşayan nesiller olan sizlere tavsiyem, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşabilmek için öncelikle inanmanız ve koyduğunuz orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için çok çalışmanız gerekliliğidir. 21. yüzyıl, bilginin ve teknolojinin şekillendirdiği bir yüzyıl olacaktır" diye konuştu.

BİLİMİN AMACI DOĞRU ÖNGÖRÜLERDE BULUNMAKTIR

İstinye Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şafak Ural ise 'Felsefesiz Bilim Olur mu?' başlıklı konuşmasında eleştirel düşünmenin, bilimsel bilginin temeli olduğuna değindi. Prof. Dr. Şafak Ural, "Bilimin amacı hakikat aramak değil, doğru teorilerle doğru sonuçlar elde edebilmek, doğru öngörülerde bulunabilmektir. Felsefe ise, merak duygusuyla soru sormak ve farklı cevaplar verebilmektir. Bu sorgulama becerisi için geniş bir vizyon ve perspektife, olayların nasıl ve niçin olduğunu sorgulayacak bir bilgi birikimi ve düşünsel yeteneğe sahip olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Konferans kapsamında Matematik, Fizik, Fizik CERN-BL4S, Kimya, Biyoloji, Biyoloji DNA Makale, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, t-MBA (Gençler için MBA), Bilgi Teknolojisi alanlarında toplam 71 bildiri sunuldu. Ayrıca Norveç, İngiltere ve Portekiz'den akademisyenler ve uluslararası katılımcılar da konferansta yer aldı.

29 Mayıs tarihinde yine online olarak gerçekleşecek Doğa BAP Öğrenci Konferansı programının ikinci bölümüyle ilgili detaylı bilgi için, http://dogabapkonferans.com/ adresi ziyaret edilebilir.